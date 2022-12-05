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Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал

Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал
Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти нанесли поражение игрокам из команды Японии в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время игры в Эль-Вакре завершилось с результатом 1:1. В составе Японии отличился Дайдзэн Маэда (43-я минута). За Хорватию забил Иван Перишич (55).

Дополнительное время также не выявило победителя - ни одна из команд не смогла забить.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Хорватии (3:1), чей вратарь Доминик Ливакович отбил три из четырех ударов японцев.

Хорваты в четвертьфинале встретятся с победителем мачта Бразилия - Южная Корея, который начнется в 22:00 мск.

Япония вышла в плей-офф как победитель группы E, Хорватия получила путевку в 1/8 благодаря второму месту в группе F.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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