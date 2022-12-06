Россиянин Павлович ворвался в топ-3 рейтинга тяжеловесов UFC

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович поднялся на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Таким образом, Павлович улучшил свои позиции на две строчки.

На первом месте находится француз Сирил Ган.

4 декабря Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо. Это пятая победа Павловича на турнирах UFC подряд, все пять завершились досрочно.

Всего на счету 30-летнего россиянина в смешанных единоборствах 17 побед при одном поражении.