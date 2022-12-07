"Матч ТВ" предложил опцию просмотра игр ЧМ-2022 без комментатора

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Матч ТВ" включил опцию просмотра игр чемпионата мира по футболу-2022 с интершумом, то есть без голоса комментатора, заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

"Рад рассказать о новых функциях, доступных в нашем плеере на сайте "Матча" (...) - теперь можно смотреть матчи чемпионата мира с интершумом или комментатором, выбрать одну из шести камер, которые позволят наблюдать за конкретным игроком, скамейками запасных или тактикой команд, а также следить за онлайн-статистикой", - написал Тащин в телеграме.

"В будущем планируем постепенно внедрять эти функции и на другие соревнования, в том числе на РПЛ", - добавил он.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.