Гвардиола и Анчелотти названы кандидатами в главные тренеры сборной Бразилии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти рассматриваются в качестве претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает UOL sporte.

Сообщается, что представители бразильской федерации футбола неофициально консультировались с ними на предмет потенциального сотрудничества.

Пост главного тренера сборной Бразилии стал вакантным после неудачи команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Бразильцы упустили победу над Хорватией в дополнительное время и проиграли ей в серии пенальти. В результате наставник Тите ушел в отставку.

В настоящее время Гвардиола работает главным тренером английского "Манчестер Сити", Анчелотти – испанского "Реала".