Поиск
Реклама20idei.ru

Гвардиола и Анчелотти названы кандидатами в главные тренеры сборной Бразилии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти рассматриваются в качестве претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает UOL sporte.

Сообщается, что представители бразильской федерации футбола неофициально консультировались с ними на предмет потенциального сотрудничества.

Пост главного тренера сборной Бразилии стал вакантным после неудачи команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Бразильцы упустили победу над Хорватией в дополнительное время и проиграли ей в серии пенальти. В результате наставник Тите ушел в отставку.

В настоящее время Гвардиола работает главным тренером английского "Манчестер Сити", Анчелотти – испанского "Реала".

футбол Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Овечкин довел до 797 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

ЧМ-2022

Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2022

Англия - Франция. Онлайн

Англия - Франция. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Марокко - Португалия. Онлайн

Марокко - Португалия. Онлайн
ЧМ-2022

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });