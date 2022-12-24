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СКА нанес "Спартаку" четвертое поражение подряд в КХЛ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в субботу победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Петербурге - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда, за которых отличились Дмитрий Яшкин (13-я и 60-я минуты) и Марат Хайруллин (31 и 48). За "Спартак" две шайбы забросил Шейн Принс (1 и 26).

ХК СКА продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции, набрав 73 очка. В списке снайперов текущего сезона Яшкин (24 голов) и Хайруллин (19) занимают второе и четвертое места.

"Спартак" на "Западе" идет шестым (46). "Красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду. В текущем сезоне они уже встречались со СКА трижды и все матчи проиграли.

СКА Спартак
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