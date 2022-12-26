Около 30 тысяч атлетов из РФ выступили в 2022 году на турнирах за рубежом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Около 30 тысяч российских спортсменов и тренеров выезжали за рубеж для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в 2022 году, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Порядка 30 тысяч российских спортсменов приняли участие в около 800 соревнованиях и сборах за пределами РФ в 2022 году. Хотя мы уделяли достаточно внимания проведению турниров и сборов внутри страны", - сказал Матыцин в ходе брифинга в Координационном центре правительства РФ в Москве

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.