РФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза соберётся позднее, а не во вторник, для рассмотрения вопроса о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает пресс- служба РФС.

"РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК", - говорится в сообщении.

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

Ранее анонсировалось, что решение по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола исполком РФС примет 27 декабря.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.