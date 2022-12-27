Билялетдинов в третий раз возглавил ХК "Ак Барс"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Зинэтула Билялетдинов вернулся на пост главного тренера "Ак Барса", сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

"Зинэтула Билялетдинов назначен главным тренером "Ак Барса" до конца сезона 22/23. Исполнявший обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работу в клубе на позиции ассистента", - говорится в сообщении.

По словам 67-летнего специалиста, "решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору".

"Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая, и точно нам по силам, будем идти к ней через труд", - заявил Билялетдинов.

"Тренерский штаб сохранится, у меня была возможность посмотреть, как работают ребята. Они очень заинтересованы, трудятся с большим желанием, я ими доволен", - отметил он.

В декабре пост главного тренера "Ак Барса" покинул Олег Знарок.

Билялетдинов, возглавлявший, как и его предшественник, сборную России, работал в "Ак Барсе" с 2004 по 2011 и 2014 по 2019 годы. Под его руководством казанская команда трижды выигрывала Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Сборная России в 2012 году стала чемпионом мира.

В настоящий момент "Ак Барс" занимает седьмое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков в 43 матчах.