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Чемпион WBA арестован по подозрению в домашнем насилии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе американец Джервонта Дэвис попал под арест в связи с подозрениями в домашнем насилии, сообщает ESPN.

Он помещен в тюрьму во Флориде, подробности ареста не сообщаются. Ожидается, что первые слушания пройдут в среду.

Арест спортсмена состоялся за несколько дней до боя за чемпионский пояс против доминиканца Гектора Гарсии, которые запланирован на 7 января 2023 года. Для Дэвиса это должна быть четвертая защита титула, завоеванного им летом 2021 года.

К настоящему моменту Дэвис носит статус непобежденного на профессиональном ринге боксера, он выиграл все 27 боев, в том числе 25 – нокаутом.

Между тем, это не первое дело, заведенное в отношении спортсмена: в 2020 году Дэвис избил свою бывшую девушку.

бокс США
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