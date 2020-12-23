Месси обновил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси стал автором нового мирового рекорда по числу голов за одну команду.

В гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида" он поразил ворота соперника на 65-й минуты, после чего счет стал 3:0 в пользу "Барселоны". Этот гол стал 644-м для Месси в составе каталонской команды, что является новым высшим мировым достижением.

Ранее, 19 декабря, Месси сравнялся с бразильцем Пеле, на счету которого было 643 гола за "Сантос" (Бразилия).

33-летний Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Что касается матча чемпионата Испании, он завершился со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".