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ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче КХЛ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме вырвали победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу ЦСКА.

Команды являются соседями по турнирной таблице в Западной конференции. "Локомотив" занимает второе место, набрав 65 очков в 46 матчах. ЦСКА – на третьем месте, 61 балл в 44 встречах. Лидерство удерживает петербургский СКА, несмотря на поражение от подмосковного "Витязя" (5:6) – 74 очка в 46 матчах.

Что касается "Локомотива", ярославская команда прервала серию побед, составившую пять матчей.

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