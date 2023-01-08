"Сочи" повторил антирекорд "Спартака" в КХЛ по числу поражений подряд

Вратарь Михаил Бердин ("Сочи") во время матча Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сочи" уступил петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи, в которой сочинцы вели со счетом 2:0, - 6:3 (0:2, 3:1, 3:0) в пользу СКА.

Обе команды представляют Западную конференцию. СКА занимает первое место, набрав 78 очков в 49 матчах. "Сочи" - на последнем, 11-м месте: 18 очков в 47 встречах. Первую и последнюю строчки команды занимают и в сводной таблице.

Для "Сочи" поражение стало 19-м подряд, команда повторила антирекорд, ранее установленный московским "Спартаком". Последняя к настоящему моменту победа "Сочи" датирована 15 ноября 2022 года, когда команда в гостях со счетом 4:3 (вырвав победу в овертайме) уфимский "Салават Юлаев".