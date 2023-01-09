Поиск

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу матчей среди россиян

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу проведенных в НХЛ матчей среди россиян.

Прошедшая в ночь на понедельник по московскому времени встреча против "Коламбуса" стала для Овечкина 1317 в НХЛ. До этого российский рекорд принадлежал Алексею Ковалеву.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вашингтона", рекордсмен результативными действиями не отметился.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе 37-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В настоящий момент он занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах – 809 голов.

Самым результативным игроком НХЛ является канадец Уэйн Гретцки – 894 гола.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки России

"Сочи" повторил антирекорд "Спартака" в КХЛ по числу поражений подряд

"Сочи" повторил антирекорд "Спартака" в КХЛ по числу поражений подряд

Российский дебютант НХЛ оформил хет-трик и принес победу "Коламбусу"

Дешам продлил контракт со сборной Франции по футболу

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде
Умершие знаменитости

Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли

Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли

Сборная Канады выиграла перенесенный из РФ молодежный ЧМ по хоккею

Сборная Канады выиграла перенесенный из РФ молодежный ЧМ по хоккею

Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой" в НХЛ

Теннисисты РФ и Белоруссии смогут выступить на Australian Open без указания страны и флага

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ еще на два гола

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });