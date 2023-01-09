Овечкин установил рекорд НХЛ по числу матчей среди россиян

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу проведенных в НХЛ матчей среди россиян.

Прошедшая в ночь на понедельник по московскому времени встреча против "Коламбуса" стала для Овечкина 1317 в НХЛ. До этого российский рекорд принадлежал Алексею Ковалеву.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вашингтона", рекордсмен результативными действиями не отметился.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе 37-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В настоящий момент он занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах – 809 голов.

Самым результативным игроком НХЛ является канадец Уэйн Гретцки – 894 гола.