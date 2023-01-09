Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб Бердыева в "Сочи"
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские специалисты Дмитрий Хохлов и Дмитрий Кириченко, а также представитель Молдавии Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб "Сочи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Они будут помогать главному тренеру Курбану Бердыеву.
Бердыев возглавил "Сочи" в декабре 2022 года. С июня 2022 года тренировал иранский "Трактор", одновременно являясь техническим директором клуба. До этого с августа 2021 года он возглавлял команду казахстанского "Кайрата".
Игры Российской премьер-лиги текущего сезона возобновятся 5 марта. Соперником сочинцев станет московский ЦСКА.