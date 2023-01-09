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Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб Бердыева в "Сочи"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские специалисты Дмитрий Хохлов и Дмитрий Кириченко, а также представитель Молдавии Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб "Сочи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Они будут помогать главному тренеру Курбану Бердыеву.

Бердыев возглавил "Сочи" в декабре 2022 года. С июня 2022 года тренировал иранский "Трактор", одновременно являясь техническим директором клуба. До этого с августа 2021 года он возглавлял команду казахстанского "Кайрата".

Игры Российской премьер-лиги текущего сезона возобновятся 5 марта. Соперником сочинцев станет московский ЦСКА.

футбол Сочи Курбан Бердыев
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