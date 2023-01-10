Поиск

"Автомобилист" обыграл ЦСКА и прервал свою девятиматчевую серию поражений

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил московский ЦСКА.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Нападающий хозяев Брукс Мэйсек на четвертой минуте забросил свою 30-ю шайбу в сезоне и возглавил список снайперов.

В Восточной конференции "Автомобилист" занимает первое место, набрав 65 очков. Уральцы до игры с армейцами потерпели девять поражений подряд. ЦСКА на "Западе" идет вторым (67). Столичная команда прервала свою победную серию из пяти поединков.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл завершил карьеру

Возможным дебютом Роналду в новой команде назвали матч против Месси

Возможным дебютом Роналду в новой команде назвали матч против Месси

Организаторы допустили к участию на Australian Open спортсменов с COVID

Организаторы допустили к участию на Australian Open спортсменов с COVID

Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки России

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу матчей среди россиян

"Сочи" повторил антирекорд "Спартака" в КХЛ по числу поражений подряд

"Сочи" повторил антирекорд "Спартака" в КХЛ по числу поражений подряд

Российский дебютант НХЛ оформил хет-трик и принес победу "Коламбусу"

Дешам продлил контракт со сборной Франции по футболу

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });