"Автомобилист" обыграл ЦСКА и прервал свою девятиматчевую серию поражений

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил московский ЦСКА.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Нападающий хозяев Брукс Мэйсек на четвертой минуте забросил свою 30-ю шайбу в сезоне и возглавил список снайперов.

В Восточной конференции "Автомобилист" занимает первое место, набрав 65 очков. Уральцы до игры с армейцами потерпели девять поражений подряд. ЦСКА на "Западе" идет вторым (67). Столичная команда прервала свою победную серию из пяти поединков.