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ЦСКА продлил рекордную серию побед в Единой лиге ВТБ до 20 матчей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанесли поражение нижегородскому "Пари НН".

В итоговом протоколе матча в Нижнем Новгороде зафиксировано поражение хозяев со счетом 79:109 (23:30, 14:29, 23:27, 19:23). Самым результативным игроком стал форвард ЦСКА Антон Астапкович, набравший 19 очков.

Лидер чемпионата ЦСКА одержал 20-ю победу подряд со старта турнира. Армейцы обновили рекорд, который установили 6 января, обыграв на выезде красноярский "Енисей". Предыдущее достижение принадлежало подмосковному клубу "Химки", одержавшему 18 побед в сезоне-2013/2014.

В турнирной таблице ЦСКА набрал 40 очков и опережает идущего вторым УНИКС на два балла. "Пари Нижний Новгород" занимает пятую позицию (31 очко). Обе команды закрепились в топ-6, обеспечив себе участие в плей-офф досрочно.

баскетбол
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