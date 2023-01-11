Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ отправлен в отставку, сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся в среду внеочередном заседании исполкома организации.

Увольнению Ле Граэ предшествовал скандал, связанный с фигурой чемпиона мира Зинедина Зидана, претендовавшего на пост главного тренера сборной Франции. Комментируя, почему выбор пал на нынешнего наставника национальной команды Дидье Дешама, а не Зидана, Ла Граэ отметил, что "Зидан может работать, где хочет", и "если он мне позвонит, я даже не возьму трубку". Высказывания Ле Граэ вызвали критику со стороны французской футбольной общественности, включая нынешних игроков сборной.

Сообщалось, что недоволен словами руководителя федерации был и президент Франции Эммануэль Макрон.