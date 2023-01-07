Дешам продлил контракт со сборной Франции по футболу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подписал новое соглашение с национальной футбольной федерацией, сообщается на ее официальном сайте.

Контракт будет действовать до июля 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года, под его руководством команда провела 139 матчей, одержав 89 побед, 28 раз сыграв вничью, потерпев 22 поражения. В 2018 году она выиграла чемпионат мира, в 2021г – Лигу наций. В 2022 году она стала серебряным призером ЧМ, в 2016 – чемпионата Европы.