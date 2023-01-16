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"Рейтинг Букмекеров" учредил грант для спортивных журналистов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Информационно-аналитический портал "Рейтинг Букмекеров" учредил денежный грант для победителя в категории "Лучший спортивный журналист".

"Для участия в номинации необходимо зарегистрировать свою кандидатуру на сайте Премии и попасть в шорт-лист по итогам открытого голосования. На втором этапе лучшего журналиста будет выбирать компетентное жюри, в которое войдут главные редакторы ведущих спортивных СМИ, а также эксперты в области медиа. Премия в размере 300 тыс. рублей будет вручена на торжественной церемонии награждения победителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель гранта - "поддержать тех, кто задает высокие стандарты спортивной журналистики и вносит значимый вклад в развитие спортивных медиа в России".

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