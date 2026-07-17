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Финал ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины оказался под угрозой срыва из-за окутавшего Нью-Йорк и прилегающие территории сильного смога.

Как сообщает издание Ole, мэр Нью-Йорка предупредил жителей о токсичности дыма от лесных пожаров в Канаде и призвал население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, что вызывает серьезную обеспокоенность организаторов ЧМ.

Матч запланирован на воскресенье, начало – 22:00 по московскому времени. Вероятность переноса финала источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают. Оргкомитет ЧМ находится в постоянном контакте с местными властями и метеорологическими службами для мониторинга ситуации.

Между тем, из-за смога был перенесен матч первого тура североамериканской лиги MLSмежду футболистами "Чикаго" и "Ванкувера". Эти команды должны были встретиться в ночь на 17 июля по московскому времени.

Смог от лесных пожаров накрыл Нью-Йорк

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Нью-Йорк футбол ЧМ-2026
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