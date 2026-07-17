Почти все федерации поддержали Инфантино перед выборами главы ФИФА

Джанни Инфантино Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Более 200 футбольных ассоциаций поддержали кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в преддверии выборов главы организации в марте 2027 года, несмотря на скандал с отменой красной карточки футболисту из США на чемпионате мира, сообщает в пятницу The Guardian.

По информации газеты, из 211 ассоциаций-членов ФИФА всего несколько до сих пор не направили в федерацию письмо с поддержкой Инфантино, в частности, Немецкий футбольный союз.

Кандидаты на должность президента ФИФА должны объявить о своем выдвижении до 18 ноября. В настоящий момент Инфантино является единственным претендентом на пост. Тем не менее, до этого момента страны, которые уже выразили поддержку какому-то кандидату, могут отозвать ее или перенаправить кому-то еще.

Ранее некоторые западные СМИ предполагали, что Инфантино может столкнуться с трудностями в ходе переизбрания из-за скандала с отменой красной карточки, которую получил американский футболист Фоларин Балоган во время матча чемпионата мира по футболу. Тогда президент США Дональд Трамп звонил Инфантино с просьбой пересмотреть решение судьи.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили недовольство решением ФИФА. Тогда же The Guardian со ссылкой на источники сообщал, что УЕФА уже какое-то время рассматривает выдвижение своего кандидата против Инфантино на выборах в 2027 году. Это связано как раз с тем, что Инфантино, по мнению европейских футбольных чиновников, легко идет навстречу пожеланиям влиятельных людей, в частности - Трампа.

Инфантино занимает пост руководителя ФИФА с 2016 года. Его предшественником в этой должности был 87-летний швейцарец Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.