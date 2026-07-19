Сборная Англии победила Францию и завоевала бронзу ЧМ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 6:4 победили Францию в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Майами.

Английская команда после первого тайма вела со счетом 4:0, позволила сопернику сократить отставание до минимума, но в результате выиграла.

В составе сборной Англии хет-трик оформил Букайо Сака, забивший голы на 37-й, 45+1 и 87-й (с пенальти) минутах. Также точные удары по воротам французов нанесли Деклан Райс (3) и Эзри Конса (18), Джуд Беллингем (90+8).

Авторы голов у сборной Франции: Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54), Усман Дембеле (90+6).

Таким образом, сборная Англии стала бронзовым призером.

19 июля состоится финал ЧМ: в 22:00 мск должна стартовать встреча Испания – Аргентина.