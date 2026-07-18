ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за смога

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - У ФИФА нет планов переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Игра между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и должна стартовать по расписанию – в 22:00 мск.

По данным синоптиков Центра прогнозирования погоды США, хотя задымление в регионе может усилиться в субботу, к воскресенью большая часть смога рассеется.

Для мониторинга ситуации специалисты Национальной метеорологической службы работают в командном центре ФИФА в Майами.

Ранее дым от пожаров уже повлиял на другие спортивные события в США: был отменен матч MLS в Чикаго, а игра MLB в Филадельфии началась на час раньше запланированного времени. В ряде крупных городов, включая Детройт и Миннеаполис, Агентство по охране окружающей среды США зафиксировало "опасный" уровень загрязнения воздуха.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.