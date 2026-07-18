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"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в 10-й раз завоевали Суперкубок России.

В матче за этот трофей действующие чемпионы России по пенальти обыграли обладателя Кубка России московский "Спартак".

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел "Спартак" вперед, на 90+5 минуте Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет.

По окончании основного времени состоялась серия 11-метровых ударов, в ней успешнее оказался "Зенит" (4:2).

Спартак Суперкубок России Александр Соболев Кристофер Мартинс Зенит футбол Нижний Новгород
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