Потанин выступил за реформирование системы мирового спорта

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - России нужно бороться не только за восстановление своего участия в соревнованиях, но и за реформирование всего международного олимпийского движения, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"По флагу и гимну наши болельщики истосковались. Многим приятно, что теперь мы с ними выступаем. Но, во-первых, нам не везде отдали флаг и гимн. А в некоторых дисциплинах, которые наиболее престижны и наиболее обладают определенным влиянием на общественное мнение – как футбол или хоккей, нам пока ничего не отдали", - сказал Потанин в подкасте "Вне формата".

Потанин заявил, что с оптимизмом, но без лишних ожиданий относится к решению МОК снять ограничения с россиян и рекомендовать допустить их к соревнованиям с флагом и гимном РФ.

"Зависимость спортивных функционеров от политики и от всяких неспортивных вещей настолько высока, что сегодня дали – завтра отменят. Я думаю, что в любом случае мы должны бороться не просто за восстановление своего участия, а за реформирование всего международного олимпийского движения. Для того, чтобы свои интересы надежно обеспечить. Чтобы нас нельзя было так отстранять", - отметил он.

Также глава "Норникеля" выразил сомнения в скором допуске российских сборных и клубов по футболу.

"Надежда есть, а большого оптимизма нет. Но, повторюсь, меня в этой ситуации задевает то, что мы очень зависимы от западных спортивных чиновников, которые действуют по неспортивным мотивам. И такая зависимость унизительна", - заявил Потанин.

"Поэтому пустят нас или не пустят – надо реформировать всю мировую систему спорта. А для этого нужны союзники. Многие страны, которые не входят в ядро тех спортивных держав, что исторически за определенные заслуги захватили все посты, могли бы быть союзниками. И мы не должны попадаться на эту удочку, что нас вроде простили, купили, дали право выступать – а мы сразу замолчали и стали весь этот балаган хвалить. Я считаю, что надо идти до конца в защите своих позиций в более справедливую сторону – к реформированию всей системы международного спорта", - отметил он.