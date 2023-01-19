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Сборная Эр-Рияда проиграла ПСЖ с Месси, несмотря на дубль Роналду

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:4 обыграли в товарищеском матче сборную Эр-Рияда, в которую вошли игроки саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

В составе победителей в матче в Эр-Рияде отличились Лионель Месси (3 минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60, с пенальти), Уго Экитике. На 45+3 минуте Неймар не реализовал пенальти.

Авторы голов в составе соперника: Криштиану Роналду (34, с пенальти, 45+6), Чан Хюн Су (56), Андерсон Талиска (90+4).

ПСЖ более половины матча провел в меньшинстве: на 39-й минуте красную карточку получил Хуан Бернат.

Португалец Роналду провел первый матч после перехода в "Аль-Наср". Как и Месси, он был заменен на 62-й минуте встречи.

футбол Криштиану Роналду Лионель Месси
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