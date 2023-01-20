Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо в третьем раунде турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Результат встречи – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Матч продолжался 3 часа 33 минуты.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 20-е место, Тиафо – 17-е.
В результате Хачанов вышел в четвертый круг соревнования, где встретится с 33-й ракеткой японцем Есихито Нисиокой.
Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.