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Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В третьем круге проходящего в Мельбурне теннисного турнира Большого шлема Australian Open во взрослых одиночных разрядах Россию представят пять спортсменов.

В мужском разряде пары с участием россиян сформировались следующим образом:

Карен Хачанов (№20 мирового рейтинга) – Фрэнсис Тиафо (США, 17)

Даниил Медведев (8) – Себастьян Корда (США, 31)

Андрей Рублев (6) – Дэниэл Эванс (Великобритания, 30)

Остальные российские теннисисты выбыли еще в первом круге.

Пары представительниц России в женском разряде:

Варвара Грачева (97) – Каролина Плишкова (Чехия, 31)

Екатерина Александрова (18) – Магда Линетт (Польша, 45)

Во втором круге проиграли: Вероника Кудерметова (9), Людмила Самсонова (20), Анастасия Потапова (44), Диана Шнайдер (106).

Изначально в одиночных разрядах турнира приняли участие 20 российских теннисистов – шесть мужчин и 14 женщин.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 стартовали 16 января. Соревнование прерывалось из-за непогоды (жара, дождь), что приводило к путанице в турнире: часть теннисистов дошла до третьего круга, тогда как некоторые еще только начинали матчи первого.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.

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