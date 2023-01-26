Белоруска Соболенко впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/2 финала Australian Open-2023 победила Магду Линетт из Польши.

Встреча, состоявшаяся в Мельбурне в четверг, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Соболенко занимает пятое место, Линетт - 45-е.

Таким образом, в финале австралийского турнира Большого шлема встретятся выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и спортсменка из Белоруссии Соболенко. Решающий матч в женском одиночном разряде пройдет в субботу.

Рыбакина в 2022 году выиграла турнир в Уимблдоне, Соболенко впервые в карьере стала финалисткой в Большом шлеме.