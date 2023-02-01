Африканские страны пригласили российских спортсменов на свои соревнования

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Африканский олимпийский союз выступил с предложением пригласить российских спортсменов выступать на своих турнирах, заявил заместитель министр спорта Алексей Морозов в ходе конференции федерации гандбола России в среду.

"Ассоциаций Национальный олимпийских комитетов Азии ждет нас в марте, страны Африки выступили с единогласием с предложением допустить на свои турниры россиян. Диалог не прекращаем, ждем ответа от МОК и международных федераций по критериям и условиям доступа", - сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Федерация гандбола России получает благодарность от азиатских стран за помощь в подготовке их спортсменов.

"Федерация развивается, несмотря на внешние обстоятельства, подтверждением этому можно считать благодарность от наших азиатских коллег, в частности, от Китая за помощь в подготовке их игроков.

"К марту в Китае все ограничительные меры станут не такими сильными, как сейчас, пойдет соревновательный календарь, а с ним подключатся и другие азиатские страны", - отметил он.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с инициативой пригласить на свои соревнования.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить от турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Позднее МОК заявил о дискуссии по допуску россиян и белоусов в нейтральном статусе и при неподдержке СВО России на Украине.