Поиск

Шишкарев избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Делегация внеочередной конференции Федерации гандбола России избрала Сергея Шишкарева председателем Высшего совета организации.

Решение о том, что коллегиальным руководящим органом федерации стал Высший совет ФГР, а высшим должностным лицом теперь является председатель Высшего совета ФГР, было принято единогласно на внеочередной конференции в среду в здании Олимпийского комитета России.

Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с 2015 года.

гандбол Сергей Шишкарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Африканские страны пригласили российских спортсменов на свои соревнования

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

Поздняков призвал НОК Украины отказаться от планов бойкота ОИ

Суд обязал Газизова вернуть "Спартаку" более 90 млн рублей

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Скончался член Зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл

Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев выбыл из топ-10

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });