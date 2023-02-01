Шишкарев избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Делегация внеочередной конференции Федерации гандбола России избрала Сергея Шишкарева председателем Высшего совета организации.
Решение о том, что коллегиальным руководящим органом федерации стал Высший совет ФГР, а высшим должностным лицом теперь является председатель Высшего совета ФГР, было принято единогласно на внеочередной конференции в среду в здании Олимпийского комитета России.
Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с 2015 года.