Сборная России по гандболу настроена на участие в Азиатских играх-2023

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев планирует участие россиян в Азиатских играх 2023 года в Китае.

"Уверен, что в этом году наш гандбол вернется на международную арену. Нам предстоят Азиатские игры в Китае. Будет странно, если мы туда не поедем. Сейчас идут активные политические консультации", - сказал Шишкарев на пресс-конференции в среду.

Летние Азиатские игры 2023 пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

25 января исполком МОК начал обсуждение возможного доступа до международных соревнований россиян и белорусов, не поддерживающих проведение спецоперации России на Украине.