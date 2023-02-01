Поиск

Сборная России по гандболу настроена на участие в Азиатских играх-2023

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев планирует участие россиян в Азиатских играх 2023 года в Китае.

СпортОлимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играхОлимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играхЧитать подробнее

"Уверен, что в этом году наш гандбол вернется на международную арену. Нам предстоят Азиатские игры в Китае. Будет странно, если мы туда не поедем. Сейчас идут активные политические консультации", - сказал Шишкарев на пресс-конференции в среду.

Летние Азиатские игры 2023 пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

25 января исполком МОК начал обсуждение возможного доступа до международных соревнований россиян и белорусов, не поддерживающих проведение спецоперации России на Украине.

гандбол Азиатские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Африканские страны пригласили российских спортсменов на свои соревнования

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

Поздняков призвал НОК Украины отказаться от планов бойкота ОИ

Суд обязал Газизова вернуть "Спартаку" более 90 млн рублей

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Скончался член Зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл

Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев выбыл из топ-10

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023

Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });