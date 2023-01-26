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Олимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играх
Церемония открытия Азиатских игр в 2018 году
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Олимпийский совет Азии выступает за допуск российских и белорусских спортсменов до своих турниров, говорится в заявлении организации.

"OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх", - приводится текст заявления на сайте совета.

"ОСА остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях", - отмечается там же.

Ранее в среду МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции РФ на Украине.

Олимпийский совет Азии
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