Российские гандболисты и регбисты проведут матч по особым правилам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Федерации гандбола и регби России планируют в марте или апреле проведение товарищеского матча по смешанным правилам, сообщил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев на пресс-конференции в среду.

"Ищем удобный формат, как совместить правила и две модели ведения игры. Это должна быть бесконтактная игра. Думаю, что в конце марта - начале апреля мы анонсируем проведение такого матча", - сказал Шишкарев.

Ранее о проведении матча между гандболистами и регбистами рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Такие традиции существуют: например, иногда хоккеисты играют с футболистами; дружеские федерации порой устраивают такие выставочные товарищеские матчи. Главное в таких играх - не травмировать друг друга, поэтому, если мы проведем такую встречу, то будем играть в тэг-регби (без захватов), а если будем играть в гандбол, то тоже минимизируем силовую борьбу. Это будут два товарищеских матча для того, чтобы лучше узнать друг друга", - рассказал Артемьев.

В декабре 2022 года Федерация регби России и Федерация гандбола России заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из пунктов соглашения - совместное развитие и использование комплекса "Фили", где будут возведена арена, пригодная для проведения турниров по обоим видам спорта.