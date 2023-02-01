Экс-футболист "Ювентуса" оправдан по делу о наркотиках спустя 17 лет после приговора

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Турине оправдал бывшего итальянского футболиста Микеле Падовано, получившего тюремный срок по делу о наркотиках, сообщает La Repubblica.

Падовано стал фигурантом дела по торговле наркотиками в 2006 году, когда ему было 39 лет. В том же году он был осужден. Прокуратура в Турине просила приговорить его к 24 годам, в результате Падовано получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы. При этом в заключении провел 3 месяца и еще 8 – под домашним арестом в ожидании суда.

Падовано играл во многих итальянских клубах, в том числе в "Ювентусе", с которым выиграл чемпионат, Суперкубок (дважды) Италии, Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.