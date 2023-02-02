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"Спартак" по пенальти обыграл "Ростов" в матче Зимнего Кубка РПЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" (Ростов-на-Дону) в стартовом матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги в Абу-Даби.

Основное время завершилось со счетом 0:0. После этого, согласно регламенту, состоялась серия пенальти, победителем которой стал "Спартак" (2:1). Голкипер московской команды Александр Селихов отразил три удара, еще в одном случае "Ростов" пробил мимо ворот.

В результате "Спартак" заработал 2 очка, "Ростов" - 1. Победа в основное время приносит команде 3 балла, поражение – 0.

В турнире также принимают участие "Краснодар" и "Сочи", которые сыграют друг с другом 3 февраля (начало – 19:30 мск).

футбол РПЛ ФК Спартак ФК Ростов
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