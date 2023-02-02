США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В США считают, что спортсмены из России и Белоруссии, в случае участия в Олимпийских играх, не должны выступать под флагами своих стран, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет (МОК), решают разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют именно Россию или Белоруссию", - заявила Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, могут ли спортсмены из этих стран принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Она добавила, что использование российских или белорусских флагов, эмблем или гимнов, по мнению США, на таких соревнованиях должно быть запрещено.

Жан-Пьер отметила, что США в свое время поддержали отстранение российских и белорусских спортивных руководящих органов из международных спортивных федераций. Ранее в четверг в МОК заявили, что пока допуск российских или белорусских спортсменов до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже не обсуждается. При этом в организации отметили, что россияне и белорусы могут быть допущены до Олимпийских игр в нейтральном статусе (без каких-либо ассоциаций к национальным флагу, гимну или цветам) и при полном соблюдении антидопинговых правил.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.