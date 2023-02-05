Анна Щербакова не смогла выиграть премию ISU в номинации "Самый ценный фигурист"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото Олимпиады-2022 в Пекине, уступила другому чемпиону Нэтану Чену (США) премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации "Самый ценный фигурист года". Об этом сообщается на сайте союза.

Как сообщалось, в шорт-лист также попали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду).

Победителей в разных номинациях определяли путем голосования звездного жюри. В его состав вошли бывшие фигуристы Эрик Рэдфорд (Канада), Киира Корпи (Финляндия), Сурия Бонали (Франция), Мики Андо (Япония), Кристофер Дин (Великобритания), Тодд Элдридж (США).