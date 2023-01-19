Фигуристка Щербакова попала в шорт-лист претендентов на премию ISU

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вышла в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года", сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Помимо нее, шорт-лист вошли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду) и американец Натан Чен (мужское одиночное катание).

Щербакова стала обладателем золота Олимпиады-2022 в Пекине. Кроме того, она – победитель чемпионата мира, командного ЧМ, трехкратный чемпион России.

Победители в каждой номинации будут определены путем голосования звездного жюри. В его состав войдут шесть экс-чемпионов мира, имена будут объявлены позднее. Лауреатов премии объявят 5 февраля.