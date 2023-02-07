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Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах

Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Обладатель мировой короны норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считает, что российских шахматистов стоит отстранить от участия в международных соревнованиях.

"Я думаю, что с каждым днем, когда идут боевые действия (на Украине), играть против россиян становится немного странно", - приводит слова Карлсена норвежское издание VG.no.

"Раньше я был большим сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Теперь же, когда это продолжается все дольше и дольше, я все больше и больше убеждаюсь, что россиян не стоит допускать. Но это не я решаю", - сказал норвежец.

В настоящее время российские шахматисты выступают в турнирах под эгидой ФИДЕ под нейтральным флагом.

Ранее МОК заявил об обсуждении критериев допуска россиян и белорусов до международных соревнований, включая Олимпийские игры.

шахматы Магнус Карлсен
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