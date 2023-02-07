Ларионов и его помощник пропустят ближайшие матчи ХК "Торпедо" из-за болезни

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов и старший тренер команды Михаил Васильев из-за не смогут руководить ею в ближайших матчах чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Обязанности главного тренера нижегородского клуба будет исполнять Андрей Козырев. Помогать ему будут Николай Хабибулин и Алексей Акифьев", - говорится в сообщении.

Ранее "Торпедо" уже обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ. Во вторник команда проведет домашний матч против "Адмирала" (Владивосток).