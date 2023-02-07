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"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" и вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде победил "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске завершилась поражением хозяев со счетом 3:4 (2:1, 0:0, 1:3).

Победа позволила "Ак Барсу" обеспечить себе досрочный выход в плей-офф. Команда из столицы Татарстана набрала 79 очков и возглавила Восточную конференцию, потеснив "Сибирь" (78 очков), которая ранее также гарантировала себе место в восьмерке.

"Нефтехимик" на "Востоке" идет девятым (61), нижнекамцы продолжают борьбу за плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля. Кроме "Ак Барса" и "Сибири" в плей-офф пробились СКА, "Локомотив", ЦСКА, "Торпедо" и московское "Динамо".

хоккей КХЛ
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