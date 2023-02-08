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Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил рекорд по числу очков, набранных в карьере в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На его счету теперь 38390 очков. Американец достиг этой отметки, набрав 38 очков в домашнем матче против "Оклахомы-Сити Тандер". Предыдущий рекорд - 38387 - принадлежал американцу Кариму Абдул-Джаббару.

Между тем, встреча завершилась победой "Оклахомы" со счетом 133:130. Сообщалось, что хозяева, "Лейкерс" взвинтили цены на билеты на этот матч в связи с ажиотажем: увидеть лично, как Джеймс покоряет (ожидаемый на тот момент) рекорд, захотели многие.

После того, как Леброн Джеймс достиг рекордной отметки. матч был прерван на празднование этого результата.

38-летний Джеймс дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2003 году в составе клуба "Кливленд Кавальерс". В НБА спортсмен провел 1410 матчей. Он – четырехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

баскетбол НБА
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