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Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Бельгии сделали правильный выбор, утвердив Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной страны по футболу, считает бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

"Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"Жалко, что мы проработали вместе так мало", - посетовал Федун.

О назначении 37-летнего немца итальянского происхождения на пост главного тренера сборной Бельгии было объявлено в среду. С октября 2019 по июль 2021 года Тедеско работал наставником "Спартака", когда тем владел Федун. Тедеско привел "Спартак" к серебру чемпионата России.

футбол Спартак Леонид Федун Доменико Тедеско
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