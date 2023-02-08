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Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии

Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий специалист Доменико Тедеско стал новым главным тренером сборной Бельгии, сообщает пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

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Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата Европы 2024 года.

"Его задача - подготовить "Красных дьяволов" к чемпионату Европы 2024 года в Германии", - говорится в сообщении.

Первый квалификационный на ЧМ матч будет сыгран 24 марта в Стокгольме против Швеции.

С октября 2019 по май 2021 год Тедеско работал в московском "Спартаке" и привел его к серебряным медалям чемпионата России. С декабря 2021 по сентябрь 2022 он работал в немецком "Лейпциге".

Предыдущим наставником сборной Бельгии был Роберто Мартинес. На чемпионате мира-2022 в Катаре бельгийцы заняли третье место в своей группе и не смогли выйти в плей-офф.

футбол Бельгия Доменико Тедеско
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