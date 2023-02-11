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Тайгер Вудс вернется к участию в соревнованиях

Последний его турнир на данный момент - июльский Открытый чемпионат

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский гольфист Тайгер Вудс объявил о решении выступить на Genesis Invitational на следующей неделе - это будет его первое появление на поле со времени Открытого чемпионата в июле, сообщает CNN.

В течение года он соревновался в трех крупных турнирах, но на мероприятии PGA Tour - организатора основных гольф-туров в Северной Америке - он появится впервые с 2020 года.

Как отмечает The Guardian, в минувшем году Вудсу разрешали передвигаться по полю на карте, но на турнирах PGA Tour ими пользоваться нельзя. Сам гольфист заявил, что необходимости в карте для него нет.

В феврале 2021 года Вудс попал в автомобильную аварию. Он ехал через город Ранчо Палос Вердес неподалеку от Лос-Анджелеса, когда его автомобиль Genesis внезапно пересек разделительную полосу и съехал в кювет. Спортсмена зажало в машине, он получил множественные переломы ног и в дальнейшем перенес несколько операций.

Тайгер Вудс
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