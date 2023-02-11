Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

Павел Мамаев Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что завершил выступления в профессиональном спорте.

"Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей", — приводит слова 34-летнего Мамаева "Матч ТВ".

Мамаев является чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, трёхкратным - Кубка России в составе ЦСКА.

Также он выступал за "Торпедо", "Краснодар" и "Ростов". Последний клуб в карьере Мамаева - "Химки".

17 сентября 2019 года Мамаев, ныне футболист кипрского "Ариса" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы. Ещё один участник драки, их друг Александр Протасовицкий вышел на свободу почти через два месяца.