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"Спартак" пятый раз проиграл "Торпедо" в сезоне КХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский клуб "Торпедо" дома победил московский "Спартак" со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева льда в текущем сезоне КХЛ одолели "Спартак" пятый раз.

"Торпедо" набрало 85 очков и поднялось на второе место в Западной конференции. Ранее команда досрочно вышла в плей-офф.

"Спартак" на "Западе" располагается на девятой строчке, имея в активе 60 очков. "Красно-белые" еще имеют шансы закрепиться в восьмерке "Запада".

хоккей КХЛ Спартак Торпедо
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