"Спартак" пятый раз проиграл "Торпедо" в сезоне КХЛ
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский клуб "Торпедо" дома победил московский "Спартак" со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хозяева льда в текущем сезоне КХЛ одолели "Спартак" пятый раз.
"Торпедо" набрало 85 очков и поднялось на второе место в Западной конференции. Ранее команда досрочно вышла в плей-офф.
"Спартак" на "Западе" располагается на девятой строчке, имея в активе 60 очков. "Красно-белые" еще имеют шансы закрепиться в восьмерке "Запада".