Россиянка Самсонова вышла в финал турнира WTA-500 в Абу-Даби

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова в субботу в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу Самсоновой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 19-е место, Чжэн Циньвэнь - 29-е.

В финале россиянка сыграет с девятой ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой и единственной чемпионкой турнира в Абу-Даби является белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.