"Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу

Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 5:3 одолели саудовскую команду "Аль-Хиляль" в финале чемпионата мира среди клубов в Марокко.

В составе "Реала" в матче в Рабате голы провели Винисиус Жуниор (13, 69 минуты), Федерико Вальверже (18, 58), Карим Бензема (54). В составе "Аль-Хиляля" отличились Мусса Марега (26), Лусиано Вьетто (63, 79).

"Реал" выступил в турнире в качестве действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА, "Аль-Хиляль" - победитель Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

Клуб из Мадрида выиграл клубный ЧМ в пятый раз: до этого он становился триумфатором соревнования в 2014, 2016, 2017, 2018 годы). Также он трижды (1960, 1998, 2002) становился обладателем Межконтинентального кубка, за который до 2004 года боролись победители Лиги чемпионов УЕФА (ранее – Кубка европейских чемпионов) и южноамериканского Кубка Либертадорес.

В матче за третье место клубного ЧМ в Марокко бразильский "Фламенго" со счетом 4:2 выиграл у египетского "Аль-Ахли".